Laure BRABANT

Jacques Brel a dit :

"Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier.

Je vous souhaite des passions.

Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants.

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite surtout d'être vous."



Ce texte pourrait être ma présentation ... j'ai des rêves, et je veux les réaliser !

J'aime et j'oublie, je refuse l'enlisement et j'aime les vertus positives de notre époque !



Mes compétences :

Informatique

Communication externe

Organisation du travail

Plan de communication

Organisation d'évènements

Communication

Graphisme et communication

Communication institutionnelle

Graphisme publicitaire

Internet