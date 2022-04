Laurence DOLIVET

Mes compétences:



- management d'équipe (jusqu'à 60 personnes)

- connaissances des marchés de produits culturels(livre, musique,DVD,jeu vidéo ) et de la téléphonie

- élaboration de stratégie et politique commerciale

- achat et négociation commerciale

- pilotage d'un compte d'exploitation (jusqu'à 350 M€)

- marketing opérationnel : promotion des ventes et merchandising

- distribution multi-canal: retail, mobile, web de produits physiques et de contenus numériques

- anglais courant, allemand conversationnel

- prise de parole en public (interview, conférence)



Mes compétences :

Achat

Marketing

Négociation

Distribution spécialisée

Management

Mobile

Animation de réseaux

Approvisionnement

E commerce