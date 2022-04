Laurence DROMARD

Bienvenue sur mon profil !



Ma personnalité ? Curieuse, organisée, rigoureuse, force de proposition... J'aime mettre en place & développer des projets.



Parallèlement à mon travail, je suis actuellement en cours de formation de CHEF PRODUIT MULTIMEDIA en e-learning (Visiplus). Mon expérience s'enrichit et se professionnalise !



Mon parcours ? L'horlogerie, le fromage et les jeux en bois... Plus de 20 ans d'expérience dans des PME(s) où la polyvalence est importante. Si mon métier de base est la communication BtoC, BtoB et interne, mon arc a plusieurs cordes avec du marketing, du e-commerce, du commercial. Je suis pleine d'énergie et continue chaque jour à découvrir et mettre en place de nouvelles choses.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Internet

Marketing

Marketing direct

Newsletter

Organisation

Organisation d'évènements

PLV

Presse

Publicité

Relations Presse

Sponsoring

Web

Gestion de projet

E-commerce