Laurence DUBOIS

Pharmacien de formation, j'ai acquis une expertise solide en grande distribution ( E.Leclerc, Carrefour, Promodes) et en distribution spécialisée ( pharmacies et chaînes de paras)

off-line et on-line ( @ Carrefour)

Secteurs Santé, Beauté, Bien-être



Compétences:



Marketing stratégique, Conduite de changement,

Mise au point de concepts de vente, Développement et Animation de réseaux d'indépendants ou intégrés, Négociation, Pilotage des achats,élaboration de stratégies commerciale et marketing, Optimisation de rentabilité, Management d'équipes



Disponible pour poste de direction permettant de valoriser cette expertise : Direction générale, directions marketing, commerciale, achats



