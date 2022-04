Laurence DUCHAMP SANDJIAN

Souhaitez-vous améliorer la performance de vos collaborateurs et développer votre entreprise autrement ?



Je suis coach certifié d’entreprise et j’accompagne le développement des dirigeants, des Codir, des managers et de leurs équipes, sur les champs relationnels, managériaux et stratégiques.



A l’issue d’une formation de 2 ans à la posture de coach et forte de 20 années d’expérience à l'international pour le compte de sociétés Anglo-Saxonnes et Françaises dans les domaines du développement stratégique et du management des équipes, j’ai créé en 2012 LDS AND CO Coaching : cabinet de coaching et de conseil opérationnel au service des dirigeants, des Codir, des managers et de leurs équipes.



En tant que coach certifié, j’interviens pour :



- accélérer l’atteinte des objectifs, lors de période de transition, de crise, de fusion/acquisition, de croissance externe, de décroissance et de développement important ;



- accompagner un changement professionnel (prise de poste, transition/évolution managériale, mode équipe projet, cohésion d’équipes, intégration équipes filiales/succursales, etc.) ;



- faciliter l’échange et les relations interpersonnelles afin d’optimiser l’intelligence collective au sein d’une entreprise/collectivité.



Chaque coaching est un accompagnement sur-mesure avec un objectif et un résultat précis.



Compétences spécifiques :

• Certifiée Coach CT

• Certification Ensize

• Réalisation Bilan d’équipes

• Certification PNL

• Certification Coaching Interculturel



Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Conseil en management

Business development