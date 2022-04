Laurence DUMAS

Plus de 15 ans d'expérience marketing, études de marché, vente et développement d'affaires, à l'international, pour l'industrie de la santé : médicament, vaccin, matériel médical et chirurgical.

(Sanofi Pasteur MSD, A+A/Novartis, Domilens/Chiron Vision/Bausch & Lomb)



Compétences:

- Managériales :

Management d’équipes multiculturelles

Management transversal d’équipes projets

Gestion de projets

- Marketing :

Marketing stratégique et opérationnel

Développement, lancement et gestion de produit

Communication

Veille concurrentielle

- Etudes de marché :

Qualitatives et quantitatives

- Commerciales :

Vente

Développement d'affaires



