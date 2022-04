Laurence DUPUICH

Suite à mon expérience en centre de contact, je souhaite mettre mon esprit d’analyse, mon sens de l’écoute et de la communication au service de votre amélioration continue. L’optimisation des ressources, des flux, des outils statistiques de suivi et d’aide à la décision nous ont permis d’être reconnu par nos clients. Le Lean Six Sigma reste à développer dans les services alors optimisons ensemble vos activités.



Mes compétences :

Optimisation des process

Cartographie

Statistiques

Aide à la décision

Amélioration continue

Management

Service client

Black Belt Lean 6 sigma

Analyse de données