Laurence DURAND

Expérience tout d’abord dans un cabinet conseil en développement local à Paris (société Xlco…) en tant que chargée d’études auprès des collectivités territoriales, associations et administrations (DRAC) pour apporter une aide à la définition et au montage de projets touristiques et culturels. Puis consultante dans le tourisme au sein de la structure DVTconseil gérée pendant 4 ans.

Actuellement conseillère en entreprise et intervenante en formation professionnelle (BTS

tourisme en apprentissage CCI de Perpignan).



Mes compétences :

Animation de formations

Développement local

Gestion de projet

Coordination de projets

Animation d'équipe

Étude de faisabilité de projets

Management opérationnel

Création d'entreprise

Conseil

Marketing et Emarketing

Audits

intervenante formation continue et formation initi

Aide au montage de projets

Microsoft Excel

Mac Draw

Microsoft word