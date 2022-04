Laurence EDY

Directrice conseil chez Alphacoms, agence de communication corporate à Nantes

Conseil stratégique et suivi opérationnel : relations presse et publiques, évènementiel,édition, accompagnement crise (sociale, sanitaire, accidentelle), communication interne.

Développement commercial.

Compétences complémentaires en RSE.

Secteurs : grande distribution, énergie, industries, tourisme pour directions régionales de grands groupes et PME.



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Communication

PME

Responsabilité sociétale des entreprises

Relations Presse