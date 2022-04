Laurence ELOY

Directrice d'une entité dédiée à l'accompagnement des salariés dans leur projet professionnel et au recrutement sur la zone Sud Est ( 8 000 salariés) :

L'un de mes enjeux est de concilier la performance économique à la qualité de vie sociale au travail et de favoriser l'innovation RH



Mon parcours est fortement marqué par les dimensions sociales

(négociation, gestion des conflits), emploi et compétences ( parcours professionnel , mobilités internes) et organisationnelles ( accompagnement de projets de restructuration).



Mes atouts :

avoir géré des populations aux statuts différents

(fonctionnaires et salariés de droit privé )

piloter des projets de réorganisation à des rythmes soutenus

avoir mis en place des actions de soutien auprès des managers ( accompagnement du changement, communication interpersonnelle et collective, gestion des conflits)

impulser des démarches innovantes autour du développement des compétences et des parcours professionnels



Ma formation témoigne de cet intérêt et de mon goût pour la question humaine.



Mes compétences :

Communication interne

GPEC

Recrutement

Management

Relations sociales

Formation