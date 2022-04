Laurence FOURNIÉ PEPITONE

Esthéticienne à domicile et nomade en Ariège et dans l'Aude



Diplômée de l'Institut Françoise Morice, j'ai une expérience solide et pratique de mon métier.Longtemps en institut ou responsable de spa en région parisienne c'est à présent dans ma région d'adoption et de cœur que je souhaite pratiquer mon activité et appliquer mon Savoir Faire acquis grâce à ces belles expériences.



J'utilise des marques 100% Made in France, qui garantissent des produits cosmétiques d'origine naturelle certifiés bio.Je m'engage auprès de marques qui respectent les valeurs qui me sont chères.: Plaisir, Efficacité, innocuité, Respect de l'environnement et de l'Homme .



Exercer mon métier dans une relation de confiance, privilégier les contacts humains, apporter des prestations de Beauté et Bien Être aux personnes qui se déplacent difficilement ou à l'emploi du temps chaotique, font partis de mes objectifs.Convivialité, Efficacité, Professionnalisme sont les valeurs qui m'animent.



http://delicesbeaute.jimdo.com/



Mes compétences :

Vente