Laurence FUSCO

Aujourd'hui, associée chez M.X CREATION, société de communication spécialisée dans la production audiovisuelle (films institutionnels, motion design, montage et trucage vidéo) et la communication textile et objets (broderie, sublimation, gravure et transferts sérigraphiques)

Entreprise jeune et dynamique qui vous propose un large choix de solutions pour votre communication, avec un point fort : la capacité de produire des solutions financièrement adaptées aux budgets des pour les TPE, PME et artisans.

visitez notre siteArray



Et, pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans la téléphonie pour les professionnels où j'ai pu évoluer grâce à la formation au sein même de la société où j'ai exercé des fonctions commerciales, puis financières, ainsi que le développement des outils de communications et le marketing. ASAP Télécom se distingue par son engagement Qualité "rapidité d'intervention et qualité de la prestation" et grâce à ASAP NETWORK, nous apportons des solutions économiques pour vos lignes téléphoniques fixes mobiles et accès Internet.

Découvrez tous les services sur :Array etArray



Pendant 5 ans, mon engagement communautaire était au service de la Jeune Chambre Economique du Grand Avignon. La JCEGA, attachée à JCI, organisation Internationale ayant à pour but d'offrir aux jeunes actifs, les opportunités de développement pour leur permettre de créer des changements positifs.

Découvrez nos actions surArray



Mes compétences :

BRODERIE

FIBRE OPTIQUE

PABX

TELECOM

VOIP

VIDEO

Sublimation

Comptabilité

Formatrice

Comptabilit�