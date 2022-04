Laurence GALIBERT

Expérience confirmée en gestion et développement des ressources humaines : formation, recrutement, gestion des carrières et de l'emploi, GPEC, communication RH, action sociale...

Responsable formation depuis 5 ans.

Gestion de collaborateurs à haut niveau d'expertise, statuts privé et public.



Je suis aujourd'hui en recherche active de nouvelles opportunités professionnelles sur la région parisienne pour un poste en gestion/ développement RH : responsable formation, RRH, projets RH...



Mes compétences :

Ingénierie de formation

SIRH

Développement RH

Communication RH

Formation continue

Projets RH

Profilsoft

Gestion de l'emploi

Gestion de carrière

HR Access

Recrutement

GPEC