Laurence GIRONDE

Professionnelle de la fonction Ressources Humaines depuis plus de 10 ans dans le secteur industriel (chimie, metallurgie) et tertiaire (IT, formation), je mets à votre service mes compétences de Généraliste RH dans des contextes de croissance, et/ou de transformation de votre entreprise.



Mes domaines de compétences : Organisation, Recrutement, Formation, Evaluation, Communication interne, Administration du personnel, Management de la relation sociale, Veille Juridique.



Mon projet professionnel est de rester Responsable RH Généraliste ou bien d'intégrer un service RH spécialisé au sein d’une PME ou d'un Groupe dynamique et innovant partageant des valeurs de respect, d’esprit d’équipe, de recherche de l'excellence et d’innovation.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Développement RH

Gestion des carrières

Recrutement

Formation

GPEC

Gestion des talents