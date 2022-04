Laurence GRIMAUD

Directrice Régionale domaine médical, en charge de 25 départements du grand Nord de la France

Management de commerciaux, technico commerciaux et infirmières

Fidélisation et développement du portefeuille client, négociation, et formation clients, gestion planning de la partie Technique.

Clientèle : Cliniques, Centres hospitaliers, Maisons de retraite, MAS

Responsable Achats matériel médical et produits chimiques, Elvetec Services, Filiale Alliance Santé, CA 35 Millions €, négociation, sourcing, prospection et action marketing, membre du comité de direction.

Ancienne responsable Administrative, gestion comptable, management d'équipe commerciale, gestion des stocks, gestion SAV



CompétencesNégociation Achats et Ventes. Management



Mes compétences :

Vente

Achat

Management commercial