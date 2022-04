Laurence GRIMAUD

Ingénieur de formation initiale, j’ai progressivement acquis la capacité de travailler sur des projets technologiques complexes dans des environnements multiculturels grâce aux quatre années passées à collaborer avec des entreprises aéronautiques européennes et russes au sein d'EADS.



Souhaitant compléter cette formation et cette expérience, j’ai décidé d’acquérir des compétences en management et en gestion (communication, marketing, finance, stratégie et leadership). C’est pour cette raison que je me suis tournée vers un MBA. A l’issue de cette formation, j’ai eu l’opportunité d’ajouter à mes compétences professionnelles une expérience commerciale. Cela m’a permis de développer mes capacités à construire un réseau relationnel tout en m’apportant la culture de la satisfaction du client.



Après 2 ans au sein de l'UFF, banque spécialisée en gestion de patrimoine, je suis retournée à mon secteur d'activités initial, l'aéronautique.

Je suis depuis avril 2008 redevenue ingénieur.



Mes compétences :

Aéronautique

Ingénieur

MBA