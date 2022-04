Laurence GUILLOT

Pour les particuliers :

Accompagnement santé et bien-être (hygiène de vie alimentaire et physique)

Coach sportif, PILATES, "Power plate", WOGI(r)



Pour les entreprises:

Formation PRAP

programme de séminaire sportif

interventions régulières en séances

formation individuelle sur la santé et le bien-être des salariés





Mes compétences :

Coach

Coach sportif

Coaching

Entraîneur

Pilates

Coaching sportif