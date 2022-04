Laurence GUILLOUX

Après plusieurs années passées dans le milieu pharmaceutique au sein de laboratoires de diététique et phytothérapie, je me suis découvert une passion pour les médecines douces.



J’ai approfondi ma formation initiale en diététique et phytothérapie et me suis formée à la réflexologie. Cette technique de soin par la stimulation des zones réflexes des pieds et des mains procure un soulagement rapide. Dans une démarche holistique, j’ai également effectué un travail personnel en Gestalt thérapie me permet de garantir une écoute active des besoins.



Aujourd’hui, grâce à ma société l’Odouce, je peux vous accompagner dans la recherche du bien-être, de l'équilibre et de la santé à travers une démarche globale. Je reçois sur rendez vous à mon cabinet ou à domicile pour des soins de réflexologie plantaire et palmaire. Je me déplace également en entreprise, à l'hôpital ou en EHPAD.



Pour plus d’information, vous pouvez consulter mon site :Array ou me contacter par téléphone.



Un formulaire de contact pour votre entreprise est disponible sur le site l'Odouce: http://www.lodouce.fr/wp-content/uploads/2013/06/Le-Formulaire-de-contact-CE-sur-site.pdf



Mes compétences :

Le coaching diététique

La réflexologie plantaire et palmaire

Le conseil en phytothérapie et aromathérapie

Approche hollistique