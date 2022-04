Laurence GUILLOUX

8 ANS D’EXPERIENCE EN DIRECTION D’HÔTELS PARISIENS 3 et 4 ****



MANAGEMENT D'EQUIPE

YIELD et DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

TRES SENSIBLE AU SERVICE et A L’EXPERIENCE CLIENT







COMPETENCES :



Yield :

-Revenue management, gestion extranets, updater et channel manager, veille concurrentielle

-Optimisation du Pm et du T.o, mise en place de la grille annuelle des tarifs



Commercial :

-Contacts réguliers avec les partenaires commerciaux loisirs, agences, Ota, grossistes et corpo

-Mise en place et suivi d’actions commerciales, signature et renouvellement des contrats,

-Démarchage commercial corporate (zone primaire) et loisirs, négociations, signature de contrats

-Emailings ponctuels sur base du fichier clients



E-reputation :

-Suivi de l’e-réputation de l’hôtel, réponses systématiques sur Tripadvisor et Slh,

-Référencement Google

-Animation du site hôtel, de la page Facebook, et du blog

-Challenge avec toute l’équipe sur le classement sur Tripadvisor



Expérience client :

-Mise en place d’actions et de happenings ponctuels et quotidiens pour renforcer le service et l’expérience client ( animation du bar, soirée à thème, atelier)



Comptabilité et gestion : - Contrôle de facturation (factures fournisseurs, mercuriales, commissions -Pegasus, Wps)

- Inventaires, contrôle de ratios, maîtrise des coûts, tableaux de gestion, optimisation du Rbe

-Rapprochements bancaires, gestion et relance débiteurs

- Rédaction du budget annuel



RH :

-Planning, recrutement, prépa salaires, contrats extra et cdi, Dpae, suivi congés et visites médicales, Duerp, formation



Management :

-Supervision de tous les services, équipe jusqu’à 14 personnes

-Rapports réguliers d'activité, réunions de Direction

-Mise en place et contrôle de l’application des procédures internes et de la législation



Mes compétences :

Anglais courant

allemand

espagnol

italien

serbo croate