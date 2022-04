Laurence HATON

INGENIEUR Qualité, sécurité, énergie, environnement



Intérêt marqué pour le milieu industriel et des services, vecteur des aspects QS2E inscrits dans une démarche d’amélioration continue.

Formé à l'ISO 50001 et ayant travaillé en vue de cette certification, j'ai pu approfondir mon expérience dans le domaine de l'énergie.

Autonome, rigoureuse et dotée d’une forte adaptabilité à divers milieux, mon implication et mon travail auprès de divers interlocuteurs et contextes m’ont confortée dans ma volonté d’apporter toutes mes compétences en QSE.





Mes compétences :

Ressources humaines

Management d'équipe

Management de projet

Communication

Évaluation des risques professionnels

Anglais

Norme ISO 9001

Management

Audit interne

OHSAS 18001

Norme ISO 50001

Norme ISO 14001