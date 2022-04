Laurence KOUBY-ABÉCASSIS

Sophrologue caycédienne, formatrice en ateliers d'écriture.

Après avoir passé une partie de ma vie dans une orientation sociale et éducative, en écriture et développement personnel, je me tourne aujourd'hui vers le monde de l'entreprise, avec l'ambition d'apporter aux professionnels des outils pour bien-vivre au sein de leur entreprise: gérer le stress, harmoniser les relations, s'adapter aux changements, développer la créativité, la mémoire, l'initiative.

Mes domaines de compétences, dans l'animation des groupes, s'étendent à la relaxation dynamique, l'écriture créative, la lecture à voix haute, la maitrise de la respiration, la poésie, la littérature...



Mes compétences :

Communiquer

Créativité

Écouter

Imagination

méditation

Relaxation

Santé

Sophrologie