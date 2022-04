Laurence LACROIX

Double formation scientifique et marketing.

16 ans d'expérience en tant qu'assistante marketing dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.

Aime le travail en équipe, à l'écoute des autres. Ma curiosité me pousse à être pro-active dans mon travail. Autonome, rigoureuse.



Mes compétences :

Assistante marketing

Gestion de projet

Marketing

Suivi budgétaire

Force de proposition

Adaptabilité

Mailing

Rigueur

SAP

Autonomie

Rédaction web