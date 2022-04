Laurence LAURENCE

Domaines de compétences :



- Commerciales

- Coordination et développement de projets à l'international

- Gestion-comptabilité à l'international (crédits documentaires-Coface )

- Trilingue : français, anglais et Espagnol.

- Créations artistiques.

- COACH professionnel : aide à la réalisation de vos projets professionnels ( reconversion, changement de fonction).

- Communication et relations presse: projet recherche artistique-architecturale ( OF TWO- Passerelle Simone de Beauvoir).

- Formatrice

- Business Intelligence



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination

Coaching