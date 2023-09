Laurence LAURENCE (DE BREUVAND)

Diplômée d'un Master 2 (ex-DESS) de Droit du Travail intitulé "Droit et Pratique des Relations de Travail", j'exerce au sein du Cabinet Actance.



A travers un portefeuille de clients très large, je suis confrontée quotidiennement à des problématiques diverses et variées dans de nombreux secteurs d'activité.



Cette expérience me permet de développer :

- une méthode de travail précise et rigoureuse, une méthode de rédaction ;

- une capacité de prise de recul dans l’application pratique du droit du travail et dans les conseils aux entreprises ;

- une capacité d'appréciation et d'estimation des risques encourus à l’occasion de la gestion des effectifs.



J'apprécie également le travail en équipe et en interactivité avec les membres de celle-ci, au sein desquelles je me suis toujours intégrée rapidement et ai noué de solides liens.



Dynamique et mobile, motivée et enthousiaste, j'ai une capacité de travail et d’organisation importante.



Par mon expérience personnelle, j’ai appris à me soucier de l’importance des relations humaines et de la disponibilité.



Mes compétences :

droit du travail

Droit

droit social

avocat

Juriste