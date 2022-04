Laurence LAZARD

Je suis une spécialiste de la (re)définition de l'offre dans des périodes de mutation ou de création : se lancer sur le marché français pour un groupe international, recommander un nouveau modèle économique rentable, élaborer une stratégie et sa mise en oeuvre pour une nouvelle entité suite à une fusion/acquisition, changer de noms de marques et redéfinir leurs territoires, développer une offre omni canal cohérente et rentable, voici quelques exemples de réalisations fil rouge de mon parcours...



Membre de Comités de Direction depuis plusieurs années et manageant des équipes de formation et culture variées, je suis une passionnée de la compréhension des motivations et comportements des clients actuels et futurs pour bâtir des expériences clients et des stratégies de marque réellement différenciantes et pertinentes principalement sur 3 secteurs : Grande Consommation, Tourisme et Santé.



Mes compétences :

Vente

Communication

Agroalimentaire

Marketing

Management

Gestion de projet

International