Laurence LE BOHEC

Management des opérations logistiques pour Boccard 'Ensemblier Industriel ' qui travaille en mode Projets , sur des contrats France et à l'international.



Sur la partie France :



- Gestion des transports ( Complets ,messagerie ,affretement ) et des grutages et locations d'engins , bungalows etc..



Sur les contrats à l'international :



- Intervention en phase d'avant vente pour estimer les coûts logistiques et pour anticiper les problématiques de douane ou spécificités pays associées à la destination



- Puis gestion des contrats en phase de réalisation en mode gestion de projet .



80 % d'activité à l'export et quelques dossiers imports et de la gestion de projets en triangulaires avec nos filiales à l'étranger.



Du sur mesure avec un objectif constant d'optimisation du rapport coût , qualité et délais et pour obtenir la meilleure satisfaction de nos clients et de nos équipes Boccard travaillant sur site à l'installation de nos produits.



Mes compétences :

IMPORT ET EXPORT

Export

Organisation

Logistique

Rigueur

Administration des ventes

Achats

Management

Approvisionnement