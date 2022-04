Laurence LERY

Après 3 ans à LONDRES (UK), je suis de retour à Strasbourg et souhaite reprendre une activité en développement clinique ou Assurance Qualité (AQ). Au cours de ma carrière, j'ai été responsable d'une unité de conditionnement clinique et j'avais la responsabilité de la planification, la faisabilité des études, la gestion et la formation du personnel, les relations et la négociation avec la sous-traitance. J'ai également eu l'expérience d'un poste d'ARC (Assistant de Recherche Clinique). J'ai été également responsable AQ du service, avec pour mission la rédaction et la revue des procédures, préparation des audits internes et FDA, formation du personnel et qualification des locaux. J'ai donc une bonne expérience du développement clinique de la production jusqu'aux patients, ainsi qu'en Assurance Qualité. Je suis dynamique, ouverte et aime les nouveaux challenges: recherche clinique, assurance qualité, formation ou ressources humaines.



Pour un CV détaillé, n'hésitez pas à me contacter : lerylo@yahoo.fr



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

CRO

Essais cliniques

Formation

Industrie pharmaceutique

Pharmacien

Qualité

Recherche

Recherche clinique