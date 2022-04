Laurence LONGEVIALLE

Diplômée d’un DESS de droit des affaires, j'ai intégré différentes entreprises (LVL Médical groupe, Cabinet Andersen, Groupes TESSI, ZANNIER, DESCOURS ET CABAUD, U10) avant d'entrer dans le monde des syndicats professionnels en tant que responsable des affaires juridiques et sociales puis de secrétaire générale.



Ces expériences m’ont permis, tant de manière autonome qu’en équipe, et ce grâce à une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, de gérer des dossiers relatifs :

- à la négociation paritaire,

- au droit du travail,

- au droit des sociétés,

- au droit des contrats,

- au droit commercial, droit économique,

- à la règlementation des produits,

- aux baux commerciaux,

- à la propriété industrielle,

- à la gestion des contentieux,

- à la formation des opérationnels,

- etc.



J’ai ainsi pu développer mon sens de la réactivité, de l’anticipation et de l’autonomie face à des situations d’urgence, m’adapter rapidement aux différents postes occupés, acquérir sans cesse de nouvelles connaissances techniques ainsi que des réflexes juridiques mais également une méthodologie de travail rigoureuse.



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Commercial

Contentieux

Développement durable

Droit

Droit commercial

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit économique

Droit social

Formation

juriste

Juriste droit des affaires

RSE

syndicat

Négociation paritaire