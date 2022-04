Laurence MARCONNET DECRANE

Titulaire d'un diplôme ingénieur CNAM et d'un DEA en chimie organique, je possède une expérience de douze ans dans la recherche pharmaceutique plus précisément dans la synthèse de nouvelles molécules à visée thérapeutique.



Je propose les compétences suivantes :

- Synthèse multi-étapes de nouvelles molécules. Mise au point et amélioration de conditions réactionnelles. Purification (chromatographie et cristallisation) et caractérisations (RMN, LC/MS, IR). Respect des règles de sécurité

- Recherches bibliographiques (consultation de bases de données internes et documentaires (Isis Base, SciFinder))

- Rédaction de modes opératoires et de rapports d'activité

- Participations à la rédaction de publications et de brevets



Je possède les qualités indispensables à l'exercice de mon métier : rigueur, ténacité et un goût évident du travail d'équipe. Expérimentée, passionnée et travailleuse, je pense pouvoir apporter tout mon savoir faire et ma créativité.



Si mes compétences vous intéressent, contactez-moi.



Mes compétences :

Chimie

Chimie fine

Chimie organique

Discovery

Drug discovery

Pharmacie

Recherche

Synthèse