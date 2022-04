Laurence MAS

Un parcours commercial réussi et confirmé depuis plus de vingt ans dans la vente.

Je recherche un poste de responsable réseau et développement en adéquation avec mes acquis professionnels



Forte d'une expérience de plusieurs années dans le tourisme, dans le domaine de la vente, du suivi clientèle, ainsi que de la communication, je souhaite aujourd'hui, élargir mon horizon professionnel et ne plus me limiter au seul domaine du tourisme.

Mes précédentes expériences professionnelles m'ont appris à travailler de manière autonome, à structurer et organiser mes actions pour répondre au mieux aux besoins de mes clients que j'ai su fidéliser. Ouverte, curieuse, à la recherche permanente de la performance, c'est par ma personnalité, ma détermination et ma pugnacité que je dois vous convaincre. Rigoureuse et dynamique, je suis en mesure de m'investir rapidement dans une nouvelle mission et d'assumer de plus amples responsabilités en m'intégrant à une équipe dynamique.





Mes compétences :

Relation client

Aisance relationnelle et redactionnelle

Capacité d'écoute, de superviser, a convaincre , c

Mon ethique

Commercial

Voyages

Management

Reseau de distribution

fiedelisation