Laurent DAYDE

Développer et mettre en place la stratégie commerciale et marketing dans lunivers Agro-alimentaire au sein de PME ou de Grands Groupes.

Rompu aux négociations complexes et ce dans le cadre de la loi EGALIM 2

Développement dune ambition supérieure au marché

Optimisation des budgets et du P&L pour améliorer la rentabilité des dossiers

Assurer lanimation et lorganisation de mon équipe dans une démarche de développement personnel et collectif à travers le mode projet

Garantir le respect des obligations légales et délais légaux impartis, les règles et accords internes.

Véritable Business Developper en faisant preuve dinitiatives, de détermination et de professionnalisme pour dépasser les objectifs fixés.