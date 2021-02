Laurent DELETAIN

Avec une expérience de plus de 15 ans en architecture et gestion des SI, j'ai occupé des postes allant du management de centre de service à la direction des systèmes d’information, dans les domaines des applications métiers des telecom et de l’énergie, de l’ensemble des systèmes liés aux opérations de l’entreprise et des systèmes embarqués,.



J’ai dirigé des équipes de 10 à 90 personnes et mis en place plusieurs méthodologies de type agiles et collaboratives afin d’axer l’informatique d’entreprise sur un mode d’évolution et d’amélioration continue des applications et des infrastructures, d’accompagner le passage au digital et la gestion complexe des données.



Manager de terrain je suis intervenu directement sur de nombreux sujets d’architecture et de conception ainsi qu’en pilotage direct de projets critiques comme les intégrations de SI lors des processus d’acquisition de sociétés.