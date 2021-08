Présentation par Microsoft TechDays 2014:



"Laurent FLORENTIN, responsable commercial depuis 10 ans, je travaille principalement sur l'offre de lancement des applications mobiles en 2013 au sein de la société Arcan (éditeur logiciel dans le monde de la santé spécialisé dans l'hospitalisation à domicile).

J' assure aujourd'hui la pérennité de l'offre et la qualité des services associés pour un parc important de smartphones à destination des équipes soignantes salariés. Mon équipe travaille actuellement sur une nouvelle offre mobilité à destination des infirmiers diplômés d'état libéraux pour le suivi et la coordination des informations liés au dossier patient.

Mon parcours et mon expérience dans le monde du logiciel santé ont su profiter aux différents projets sur la mobilité et faire appréhender aux décideurs l'intérêt d'un investissement sur la mobilité et des bénéfices associés"



Pour en savoir plus en vidéo :



http://youtu.be/r3P0hE4XO-U



Mes compétences :

Informatique

Vente

Marketing