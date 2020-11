Laurent LEOSTIC

Actuellement investi depuis un an sur les territoires de l'économie circulaIre et de la filière BTP, je suis porteur d'un projet qui a vocation à offrir des prestations de service ciblées et valorisées à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs. Ce projet supporte le collaboratif et la proximité dans une vision de métabolisme urbain. sectorisé et territoriale.

L'outil numérique, le(s)design(s) et l'innovation sont au coeur de mes propositions.

Ce projet est inscrit dans deux appels à projets...



Si le sujet vous intéresse, ...



Faire passer la culture d'entreprise et des organisations d'une vision individualiste à une culture collaborative pour accroître les valeurs ajoutées et pour mutualiser les coûts, reste l'enjeu majeur. . "Ne pas faire tout seul ce que je peux mieux faire à plusieurs"