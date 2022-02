Laurent LEROY

Depuis Juillet 2017

Responsable Achats SIEMENS SI Vélizy



- Contribution au profit de l'Entreprise par le biais de négociations, couvrant toutes les affaires du Grand Est et du Grand Paris.

- Assurer la conformité des achats en accord avec les fournisseurs préférentiels au regard des règles de Compliance et processus Achats.

- Support aux centres de profits, en assurant le déploiement des accords-cadres et des fournisseurs préférentiels.

- Assurer le lien entre les différents services techniques/BA et Achats.

- Support aux Managers pour le déploiement des stratégies achats.

- Soutien des divisions dans leurs besoins de services et produits.

- Production de prévisions de tableaux d'économies et des KPI Qualité.

- Contribution à la transparence, la conformité et l'harmonisation des processus d'achats.



Mes compétences :

Qualité

Lean supply chain

Audit interne

Process

SAP

Approvisionnement et achats

Microsoft Office