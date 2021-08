Laurent PADOWSKI

Bonjour,

Militaire depuis bientôt 30 ans dans l'arme du Génie , j'ai pu conduire des travaux surtout aéronautique ( piste ) en France et dans le monde ( Tadjikistan, Gabon, Tchad, Guyane, Nouvelle Calédonie, Martinique, Côte d'Ivoire, Kosovo, Réunion, Djibouti...) instructeur de nombreuses années pour la formation des conducteurs d'engins de chantier ( C A C E S ) formateur des sous officiers, je possède le sens du travail bien fait, volontaire, sérieux, disponible, je suis prêt à proposer mes services,



Mes compétences :

Secourisme

CACES 1.2.4.8.10

Permis VL,PL,SPL