Laurent THERVILLE

Je suis responsable des données financières, du reporting et de l'analyse d'un site industriel/BU.



- Réalisation du reporting mensuel CA, MB, centres de coûts, R&D, avec analyses et justification des écarts

- Suivi des composantes de coûts (perf. achats, MO, organisation industrielle)

- Évaluation des pistes de productivités

- Analyses et suivi des projets (Analyse des PR, évaluations des gains, calcul du ROI)

- Élaboration du budget annuel (CA, MB, charges industrielles, taux de productivités, centres de coûts, R&D, investissements)

- Calcul des prévisions de fin de trimestre, de semestre et d'année

- Mise en place de nouveaux tableaux de bord

- Participation aux développements des systèmes d'informations financiers

- Bilingue Français / Anglais



Mes compétences :

Business

Control management

Contrôle de gestion

Cost control

Finance

Gestion d'entreprise

Management

Reporting

ERP