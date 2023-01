Laurent TRIPIED

Direction générale de bziiit startup spécialisée dans l'animation numérique des lieux de vente (Retail, Tourisme, Gestionnaire de lieux publics) : Notre objectif : Concevoir et déployer des solutions de marketing numérique permettant de booster le traffic de passage, le taux de conversion vitrine et le taux de transformation magasin



* Collecte d'informations via un catalogue d'objets connectés (IoT)

* Marketing Automation pour développer le trafic dans les lieux de ventes

* Recommandations et prévisions des ROI des futurs actions marketing



Mes compétences :

Kaseya

Managed Services

Cloud computing

EBP

Sales Force

Logiciel CRM