Chef de Projets / Responsable BE



J'ai 20 années d'expérience dans l'Automatisme / Electrotechnique.



Les différents postes occupés m'ont permis de développer mes compétences techniques, de gestion de projets, de chargés d'affaires, et de management.



Ils m'ont également permis de connaitre des process variés dans les secteurs de l'Energie, l'automobile, la chimie, l'Agroalimentaire, et la Pharmacie.

Pour plus d'informations, consulte mon site Web : http://la.villard.free.fr