Lauriane ROUX

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie Biologique depuis 2014 et d'un doctorat en Biothérapies depuis octobre 2018, j'ai pu acquérir de solides compétences, techniques et scientifiques, en biologie cutanée et oculaire. Je souhaite aujourd'hui les mettre à profit en tant que chargée de recherche dans une entreprise développant des produits cosmétiques, dermatologiques ou oculaires.



Mes compétences :

Culture tissulaire

CARD-FISH

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Dosages (ELISA, HTRF, Milliplex)

Immunomarquages

CRISPR/Cas9

Ex Vivo Studies

In Vitro Studies

Quantitative PCR

Stem Cells

Tissue Culture > Cell Culture

Western Blotting