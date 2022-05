Laurianne HAMON

Diplômée de Science Po Rennes, je me suis progressivement spécialisée dans les projets et programmes européens après un premier Master en politiques européennes et un double-cursus franco-allemand.



Suite à une première expérience au sein du programme INTERREG IV France (Manche)-Angleterre, je viens d'intégrer le programme INTERREG V Rhin supérieur en tant que contrôleur financier. A ce titre, je suis en charge du contrôle de l'éligibilité des dépenses d'un portefeuille de projets et de son suivi au regard des obligations communautaires et nationales, et de la réglementation européenne.



Je reste à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel