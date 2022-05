Laurie-Anne HANRIOT

En tant que traductrice diplômée de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour avec une spécialisation dans le domaine technique, je me permets de vous proposer mes services pour la traduction de vos documents depuis l’anglais et l’allemand vers le français.



Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai eu la possibilité de travailler dans une agence de traduction française, LCI Sud-Ouest, et ce à l’issue de mes deux stages de fin d’études réalisés dans des agences de traduction allemande et française.



En 2010, l’agence de traduction toulousaine Studec m’a donné l’opportunité de prendre part au projet IFW-WP3 d’Airbus consistant à harmoniser les documents de l’A380 entre Airbus France et Airbus Allemagne. A la fin du projet, j’ai continué à travailler pour Studec depuis le bureau de Hambourg ouvert en 2011. Lors de ces expériences professionnelles, j’ai pu me familiariser avec le domaine de l’aéronautique et approfondir mes connaissances.



La traduction de processus logistiques et l’observation de la chaîne logistique sur la chaîne de production de l’A380 ont éveillé mon intérêt pour le secteur de la logistique. En plus de mon activité de traduction, j’ai effectué une formation complémentaire à distance en gestion et logistique.



En 2012, j’ai été embauchée au titre de responsable des relations internationales clients dans l’entreprise allemande d’organisation d’événements en ligne amiando GmbH. En plus de mes activités liées à ce poste, j’étais responsable des traductions marketing et produit de la plateforme SaaS ainsi que du site web.







Mes compétences :

Localisation

Traduction

Logistique