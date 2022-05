Passionnée par tout ce qui est lié de près ou de loin aux nouvelles technologies et à la communication, je me suis naturellement orientée vers des filières me permettant d’approfondir mes connaissances dans ce vaste secteur. Je me suis également rapidement rendue compte qu'il était essentiel de s'informer, de se former et de prendre le temps d'apprendre toujours plus au-delà des études, des formations... Tout évolue vite, et on ne fini jamais d'apprendre.



Ainsi, j'ai eu l'opportunité de toucher à nombres de domaines. Ceci m'a permis de me lancer dans le graphisme en freelance, de découvrir l'activité de chargée de clientèle pour un leader mondial du secteur, de m'investir dans une activité personnelle de vente en ligne et à gérer tous les aspects liés à la communication et au marketing... Grâce à ces expériences, j'ai appris la pugnacité et parfait mon sens de la négociation, renforcer mes qualités d'écoute, ainsi qu'aiguiser mon sens de la gestion commerciale.



Aussi, je recherche aujourd'hui un emploi (Intérim ou CDD pour le moment) additionnellement à mon statut d'auto-entrepreneur. Mon temps étant optimisé, j'aime de temps en temps tester d'autres choses :).



Enthousiaste et dynamique, je mets à votre disposition mes qualités relationnelles, rédactionnelles, mon adaptabilité aux produits et interlocuteurs, ainsi que mon sens des responsabilités. C’est avec beaucoup d’intérêt que je sollicite la possibilité de travailler dans une structure aux valeurs qui me ressemblent, certaine de pouvoir y apporter une valeur ajoutée avec un objectif constant d’efficacité.