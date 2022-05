Laurie GINESTE HABERT

Curieuse et dynamique, ma vie est très rythmée tant au travail qu'à la maison.



Passionnée par l'industrie, management, lean maufacturing et production sont mon travail quotidien. Chef de projet depuis 1 an maintenant après un poste de manager et un poste d'ingénieur méthodes, je trouve qu'il y a des liens entre chaque secteur industriel. Chaque poste est une entreprise à lui tout seul, optimisable, mais pour cela, il faut être sur le terrain.

Pratiquer, connaître les modes opératoires, les construire avec les opérateurs, développer le business et porter la croissance, telles sont mes missions actuelles.



Passionnée également de rugby forcément étant toulousaine, il ne peut en être autrement ! J'aime voyager avec mes fils et mon mari.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Industrie

Production

Management