Laurie SCAPPE

Titulaire d'un BTS Assistante de gestion PME PMI effectué en alternance, j'ai abordé les domaines de l'assistanat administratif, comptable et commercial durant 3 ans. Mes missions étaient liées à la gestion d'organisation d'évènements, à l'accueil, à la gestion d'agendas, à la rédaction de documents variés, au contact avec les clients et à l'utilisation constante de l'outil informatique.



Suite à l'obtention de mon Bac+3 en ressources humaines, j'ai pu, durant un an, approfondir mes compétences à travers les secteur du recrutement et de l'administration du personnel.



C'est avec polyvalence, discrétion et rigueur que j'ai pu développer, tout au long de mon parcours professionnel, une autonomie certaine mais aussi une aisance relationnelle me permettant à la fois une cohésion sociale au sein de mon équipe et le contact avec les clients.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Microsoft Office

Formation