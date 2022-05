Laurine DAOUGABEL

Mon ambition, c'est l'intérêt général. Parfois, il passe par la défense d'intérêts particuliers. C'est là tout l'art du lobbying : défendre des intérêts individuels pour l'amélioration des conditions de chacun.



Jeune diplômée en Droit public et en Droit de l'Union européenne, j'ai fait le choix de devenir consultante en Affaires Publiques afin de mettre à profit mes compétences et mon expérience en cabinets de lobbying pour représenter vos intérêts auprès des institutions françaises et européennes.



Mon rôle est de vous informer de toute évolution à venir de votre secteur d'activité, d'identifier vos besoins et problématiques afin de représenter et défendre vos intérêts devant les autorités publiques et politiques en France et en Europe.



L'enjeu est de faire entendre votre voix, vos préoccupations, vos problématiques, mais également vos solutions auprès des acteurs institutionnels, pour faire de vous un interlocuteur incontournable sur toutes les questions touchant à votre secteur d'activité



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Communication