Laurine LEVITTE

Titulaire d'un BTS Assistante de Gestion PME/PMI en alternance dans la société Balas ainsi que d'un Bac Pro Gestion-Administration en aletrnance avec le Campus Montsouris (Paris 14ème) et La Caisse des Dépôts et Consignations (Paris 07ème).







Lors des périodes en Entreprise, j'ai approfondi des connaissances dans les domaines administratif, de l'accueil ainsi que dans les relations adhérents et membres de l'association : exemple la mise à jour du site internet, le classement, la rédaction de courriers et l'enregistrement d'écritures comptables, suivi et gestion des adhésions, appel à dons auprès des collaborateurs, ventes au profit de projet de solidarité.



Ces tâches ont renforcées ma rigueur, mon organisation, mon dynamisme, mon soin et ma ponctualité.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Langues (anglais-espagnol)

EBP Gestion commerciale

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

PCIE Start