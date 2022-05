Laurine PATTEEUW

Jeune Lyonnnaise expatriée en Saône et Loire, j’envisage de revenir du côté de Lyon mi 2015.



Passionnée par le milieu animalier, j'ai donc suivi mon cursus scolaire dans cette voie ainsi qu'une partie de mon parcours professionnel.



Actuellement hôtesse de caisse chez Grand Frais, j'envisage de continuer ce métier le temps de me réinstaller dans la région Lyonnaise puis une réorientation professionnelle.



Aimant le contact avec les enfants, j'aimerais pouvoir travailler auprès de ceux ci, et plus particulièrement les enfants en difficultés (autiste, handicapé) en pratiquant le zoothérapie .



Active, motivée et ambitieuse je reste ouverte à toute proposition professionnelle pour l'été 2015 .









Mes compétences :

Animaux de compagnie

Vétérinaire

Vendeuse