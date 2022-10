Lavinia DE NARO PAPA

J'aime utiliser mes connaissances linguistiques et mon aptitude à la communication et au travail d'équipe dans un métier de coordination qui comporte une multitude d'aspects différents à gérer simultanément.

C'est pour cette raison que j'ai choisi de m'orienter vers la carrière d'Assistante de Direction, qui m'a menée, au fil des années, à acquérir les compétences nécessaires pour occuper des postes d'Office Manager.



Interprète de conférence de formation, ma double langue maternelle franco-italienne n'est peut être pas étrangère au choix d'études que j'ai fait.

Cependant, ma langue préférée reste l'anglais : je l'ai toujours étudiée avec beaucoup de passion, et je travaille en interprétation dans cette langue avec une grande aisance.



MON PROFIL



- Licence en interprétation de conférence et traduction

- Plus de 10 ans d'expérience.



LANGUES



Français : langue maternelle

Italien : langue maternelle

Anglais : langue principale de travail



POURQUOI TRAVAILLER AVEC MOI



- J'ai 19 ans d'expérience dans l'assistanat de direction.

- Je suis de double langue maternelle Franco - Italienne, et je suis titulaire d'une licence en interprétation de conférence en Anglais : garantie d'une solide compétence linguistique.

- j'adore la technologie et je suis une fan inconditionnelle de tous les logiciels qui nous rendent les tâches plus faciles et efficaces.

- Mon entourage professionnel apprécie, mon humeur constante et mon calme face au stress.

- Je crois fermement au travail d'équipe et au partage des connaissances.



LOGICIELS UTILISES



- Microsoft Word

- Microsoft Excel

- Microsoft Powerpoint

- Outlook

- Lotus Notes

- Les innombrables applications avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler dans tous les postes que j'ai occupés.



Mes compétences :

Interprétariat

excel

outlook

Photoshop

Word

Traduction

powerpoint

Lotus notes

Translation

Interpreter

Translator