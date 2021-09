Diplômé en assurance de l'IFPASS Lyon, j'ai effectué mon apprentissage dans un service de souscription et gestion des risques professionnels (contrats à dominante RC et DAB) au sein de la société d'assurance ALLIANZ.



A l'issue de mon BTS Assurance je suis revenu en Saône-et-Loire (région Bourgogne, Franche-Comté) pour exercer mon activité professionnelle sur notre territoire. Mon expérience professionnelle est axé à la fois sur la technique et la dynamique commerciale, les deux volets étant complémentaires et indispensables. J'ai ainsi pu gagner en compétences de part mes différentes fonctions professionnelles en banque, assurance et mutuelle.



Toujours à l'affût de l'évolution de notre société, de l'activité sociale et économique, je suis à l'écoute de toutes vos propositions d'emplois en assurance, banque et mutuelle.



Chers recruteurs, venez faire ma connaissance et faites moi part de vos perspectives professionnelles : ce sera avec grand plaisir que je les étudierai !



Bien cordialement,



Lilian NOIROT



Mes compétences :

Assurance

Banque

Cuisine

Finance

Formation

Immobilier

Mutuelle

Relation client

Négociation

Prospection